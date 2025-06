Virginia Fonseca descobre dívida de R$ 6,5 mil: 'Imobiliária não avisou'

Virginia Fonseca, 26, falou sobre uma dívida de R$ 6,5 mil por não pagar o IPTU de uma sala comercial em Londrina.

O que aconteceu

Influenciadora viu a notícia de que podia ter bens penhorados devido à dívida. Ontem, em seus stories do Instagram, declarou que pensava que era "fake news", mas achou melhor confirmar a informação.

Ex de Zé Felipe relembrou que ficou com nome sujo no Serasa em outra ocasião. "A gente não pode esquecer que esses dias descobri que meu nome estava sujo no Serasa por causa de R$ 30 de uma conta de celular que a minha mãe fez, que era para ela pagar e veio para mim. Aí a gente não duvida de mais nada", indicou.