Quem é ex-estrela de reality condenada por tráfico internacional de drogas

Magdalena Sadlo, em imagem compartilhada no LinkedIn Imagem: Reprodução/LinkedIn

A modelo se chamava de "Barbie" e tinha o costume de esbanjar joias e artigos de luxo. Conforme o Metro, ao ser detida pelas autoridades, Magdalena usava um relógio de ouro rosé da marca Patek Phillipe avaliado em 130 mil libras (mais de R$ 960 mil, conforme cotação atual), um Rolex de 30 mil libras (mais de R$ 220 mil) e joias Cartier.

O que aconteceu

Magdalena foi detida em fevereiro no aeroporto de Heathrow, em Londres. Na ocasião, ela havia chegado de um voo de Dubai. Segundo as autoridades, os artigos de luxo que a modelo usava foram comprados com dinheiro ilegal.

Prisão ocorreu durante a Operação Matrix, uma das maiores investigações de tráfico no Reino Unido. Magdalena confessou que atuava no grupo como responsável pelas finanças. Além de auxiliar no transporte de cocaína, cetamina e maconha pelo mundo, ela documentava as transações milionárias por meio de planilhas.

Ela gerenciava comunicações criptografadas com membros do cartel. Além disso, monitorava os níveis de estoque e as despesas do tráfico. Segundo os investigadores, Magdalena foi essencial na operação da organização criminosa.