Patrícia de Sabrit opina sobre SBT: 'Silvio Santos é insubstituível'

Patrícia de Sabrit, 50, contou o que pensa sobre o SBT, meses após a morte de Silvio Santos. A atriz, que também trabalha como corretora de imóveis, ficou nacionalmente conhecida ao protagonizar a novela "Pérola Negra" (1998-1999).

Silvio Santos é insubstituível, sem sombra de dúvida, mas ele era tão genial, que enxergou nessas filhas, cada uma no seu nicho, cada uma do seu jeito, ele conseguiu encaixar elas onde elas tinham que ser encaixadas. Patrícia, em entrevista a Splash

A atriz destacou o trabalho de Patrícia Abravanel, que, em sua opinião, "está incrível" no comando do Programa Silvio Santos. "Ela conseguiu botar a personalidade dela, sem deixar de ter algumas coisas do pai", completou.