Aposta zerada e primeira vez de marido: como foi 8ª Prova dos Homens

Os baús tinham o formato de tetris e, se montados corretamente, deveriam formar a embalagem de uma marca patrocinadora do reality. Para isso, os participantes precisam encaixar todos os objetos dentro dessas estruturas.

Após isso, deviam transportar os baús para a caçamba de um carro. A organização devia ser feita de forma que todas as peças do tetris se encaixasse perfeitamente.

Para concluir a prova, era necessário colocar todos os blocos corretamente e fechar a caçamba dentro do tempo.

Pela primeira vez, André conseguiu concluir um desafio. Além disso, foi a primeira vez que todos os homens da temporada conseguiram concluir a prova.

Nat e Eike foram o único casal a não somar nada, mesmo com o ator concluindo a prova. Isso aconteceu porque Nat apostou zero reais no marido devido a sua dificuldade com quebra-cabeças.