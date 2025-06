'O Beijo do Vampiro': veja o antes e depois de 6 atores mirins da novela

Cecília Dassi em 'O Beijo do Vampiro' e atualmente Imagem: João Miguel Junior/Globo e Reprodução/Instagram

Kayky Brito

Após estrear em "Chiquititas", Kayky Brito, 36, viveu Zeca, um dos protagonistas de "O Beijo do Vampiro". O personagem era um jovem vampiro tentando conciliar sua origem sobrenatural com uma vida comum. Após a trama, o ator virou um dos principais ídolos teen dos anos 2000. Seguiu atuando em novelas e séries, como "Chocolate com Pimenta", "Alma Gêmea", "Sete Pecados" e "Verão 90". Seu último papel fixo foi em "Gênesis", da Record, mas fez uma participação em "Família É Tudo", da Globo, em 2024.

Kayky Brito em 'O Beijo do Vampiro' e atualmente Imagem: João Miguel Junior/Fábio Wanderley

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira, 32, foi Juninho, filho de Beto e Lívia em "O Beijo do Vampiro". Ele ficou mais conhecido por interpretar Tonico em "Chocolate com Pimenta" (2003), mas também esteve em outras novelas, como "Vila Madalena", "América", "A Lua me Disse", "O Profeta", "Cama de Gato", além de "Rebelde". Após largar a atuação, estudou arquitetura, mas formou-se em administração. Desde 2021 mora em Amsterdã, onde trabalha no setor de eventos de uma empresa de tecnologia e também mantém uma empresa de games no Brasil.