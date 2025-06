Novo vilão surge para atrapalhar a vida de Samuel em 'Dona de Mim'

No capítulo de quarta-feira (18), da novela "Dona de Mim" (Globo), Rosa tenta manter Filipa na mansão. Abel comenta com Ricardo que decidiu denunciar Vanderson.

Samuel convence Mirna Vargas a estrelar a campanha da Boaz. Ricardo engana Abel e se torna sócio de Jaques. Mirna convida Samuel para jantar.

Leo e Filipa conduzem as fotos de sua marca com Natara, Pam e Kami, e Davi as ajuda. Dara fica tensa com o figurino do clipe sugerido por Donzy.