Mariana Ximenes chega para roubar o coração de Samuel em 'Dona de Mim'

Samuel é o responsável por convencê-la a participar da campanha. "Você tem toda razão. Deve ser horrível ser julgada o tempo todo. Mais ainda tentar seguir um padrão impossível. Ser jovem, magra e com sorriso perfeito pra sempre. A gente quer te contratar por quem você é. Com filtro, sem filtro, como você quiser estar nas fotos. E junto com seu cachorro e sua filha", explica o jovem. "Eu não deveria, mas vou topar por um certo Boaz", responde ela.

Na mansão Boaz, Mirna será tietada por Leo (Clara Moneke). "Para! É a Mirna Vargas assim aqui?", reage a babá ao ver a famosa. "Em carne, osso e likes!", responde a influenciadora.

No entanto, a protagonista morre de ciúmes ao descobrir que Samuel vai para um encontro com Mirna. "Se a Mirna dormir aqui você me conta, hein?", pede ela para Denise (Cris Larin), a governanta da casa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.