Maiara sensualiza dentro de maiô brilhante e ganha elogios de fãs

Maiara, 37, aproveitou a dia de folga para renovar o bronzeado em um condomínio de Mairinque, interior de São Paulo.

O que aconteceu

A cantora sertaneja publicou algumas fotos do momento de descanso em suas redes sociais. Nas imagens, compartilhada no feed do Instagram, ela trajava um maiô sem alças, bordado na cor dourada.

Nos comentários do post, a irmã de Maraisa, 37, foi elogiada por seus seguidores. "Você está radiante, meu amor!", derreteu-se um internauta. "Maravilhosa!", concordou outro. "'Você é luz, é raio, estrela e luar...'", enalteceu um terceiro, citando o famoso refrão de "Fogo e Paixão", do cantor Wando.