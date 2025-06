Luciana Gimenez recorda dor após cirurgia: 'Dor mais horrível que já senti'

Porque se você machuca a perna, sabe que o osso vai colar ou reconstruir, mas a coluna você não sabe. Luciana Gimenez

Outra consequência foi a perda da voz, que a fez iniciar um tratamento com uma fonoaudióloga. "Esse é um efeito colateral que poucas pessoas têm. Infelizmente fui uma delas. E é algo que, além do tempo de recuperação para a voz voltar, não sabemos se ela vai voltar totalmente ou como. Não tem como prever", declarou.

Luciana também passou a ter problemas com o sono depois das hérnias de disco e as cirurgias pela qual passou após um acidente de esqui, em 2023. "Perdi a habilidade de dormir naturalmente. Confesso que estou meio angustiada com isso, porque sou uma pessoa que gosto de dormir, de ficar na cama", desabafou.

A situação fez a artista adotar novas medidas para tentar dormir bem. "Estou conversando com um médico sobre isso, entrei no esquema de desligar as telas algumas horas antes de dormir, colocar uma música relaxante, ler um livro, ficar longe do celular", explicou.