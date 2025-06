Lorena Comparato canta e quebra tabus em especial LGBTQIA+ da Globo

Com participação de Lorena Comparato, o especial Falas de Orgulho vai ao ar no dia 27 de junho, em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+.

Como vai ser

Neste ano, a produção aposta no humor para abordar vivências da comunidade, com esquetes, stand-ups e performances especiais. A apresentação do especial ficará por conta de Bruna Linzmeyer e Milton Cunha.

Uma das atrações é a atriz Lorena Comparato, que solta a voz em um número musical que promete descomplicar as relações homoafetivas e trazer leveza para o tema. "As esquetes musicais dão uma grande vida ao programa. O Falas de Orgulho é o que mais faz sentido ser musical, já que temos muitas celebridades desse universo que pertencem à comunidade", afirma Verônica Debom, redatora final do projeto.