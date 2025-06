Kéfera diz que transou com traficante na República Dominicana: 'Não sabia'

Kéfera Buchmann, 32, revelou que já transou com um traficante durante viagem à República Dominicana, mas só descobriu a associação do rapaz com a criminalidade após o encontro sexual.

O que aconteceu

Buchmann contou que visitava Punta Cana quando conheceu o rapaz. "Mas eu não sabia que ele era traficante. [Descobri] depois do sexo que ele perguntou: 'Você quer alguma coisa?'. Eu falei: 'O quê?', e aí ele me mostrou muita droga. E eu falei: 'Moço, não uso essas coisas'. Fiquei muito assustada e ainda foi em espanhol", declarou em entrevista ao canal do YouTube da drag queen Bianca DellaFancy.

Na entrevista, a influenciadora contou que outra aventura sexual foi transar no carro em uma rua pública, mas ressaltou que ainda não fez suruba. "Isso é uma coisa que tenho que tirar da minha frente, fazer uma surubinha para dar uma variada. Mas é muita coisa para administrar. Preciso fazer alguma coisa diferente. Participar de uma suruba só para dizer que fui, bater ponto".