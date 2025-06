José de Abreu diz que PT 'tem obrigação' de vencer eleições em 2026

Filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores), o ator José de Abreu, 79, disse que o partido tem a "obrigação" de vencer a disputa presidencial de 2026, embora ressalte que o pleito será difícil.

O que aconteceu

Abreu disse torcer para que o presidente Lula busque a reeleição. "Minha esperança é que o Lula seja candidato e vença de novo, mas vai ser difícil porque a extrema-direita está crescendo no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil", declarou em entrevista ao canal do YouTube da revista Veja.