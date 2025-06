Jon Vlogs posta vídeo após deixar prisão na Croácia: 'Foi um mal-entendido'

Jon Vlogs, 25, compartilhou um vídeo nas redes sociais após ser preso por agredir um policial em Hvar, na Croácia, no dia 5 de junho. Influencer destacou que está bem e situação não passou de um "mal-entendido".

Eu tive algumas complicações por aqui, mas não passou de um mal-entendido

Não foi informado o período em que Jon Vlogs permaneceu detido no país. No vídeo divulgado hoje pelos stories do Instagram, ele informou que continua na Croácia e recebe a visita da mãe no país europeu. Influencer informou que voltará a realizar lives em breve.