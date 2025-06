Jogos do Mundial alteram programação da Globo; veja o que muda hoje (17)

O principal destaque do dia na Copa do Mundo de Clubes foi a estreia do Fluminense, no início da tarde de hoje. Ainda nesta terça, a Globo vai transmitir outro jogo da competição.

O que aconteceu

O Tricolor empatou com o Borussia Dortmund por 0 a 0. Por conta do jogo, iniciado às 13h, o 'Jornal Hoje' começou às 15h05 e a novela 'A Viagem' tem previsão de início às 16h55.

A emissora vai exibir mais uma partida à noite. Monterrey x Inter de Milão duelam pelo Grupo E, às 22h.