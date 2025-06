Isadora Cruz assume namoro com esquiador norueguês; saiba quem é ele

No ano seguinte, ele voltou às pistas e passou a defender a bandeira do Brasil. Ele conquistou primeira medalha do país em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, quando foi prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos.

Namoro de Isadora Cruz e Lucas Braathen virou manchete no site austríaco Kronen Zeitung Imagem: Reprodução/Kronen Zeitung