Influencers brasileiros conseguem deixar Israel após dias de confinamento

Os influenciadores brasileiros Beto Martine, 22, e Murilo Lorran, 30, conseguiram sair de Israel após dias de tensão.

O que aconteceu

Beto e Murilo viajaram para Tel Aviv em 8 de junho, convidados pelo consulado de Israel para a tradicional Parada LGBTQIAPN+ em Tel Aviv. Além do evento em si, havia também uma agenda oficial de delegações internacionais, para conhecer o trabalho de ONGs que atuam na defesa e proteção da comunidade LGBTQIAPN+ no Oriente Médio.

Os influenciadores foram pegos de surpresa com o início da guerra entre Israel e Irã e o consequente fechamento do país no dia 12 de junho. Eles ficaram alguns dias confinados em um hotel em Tel Aviv.