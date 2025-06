Filme de 'Dan Da Dan' é prévia de 2ª temporada para otakus ansiosos

O sangue espanhol de Abel Góngora nos animes

Diretor Abel Góngora e o anime Imagem: Montagem: Reprodução

Antes um mercado fechado e quase restrito aos japoneses, atualmente os animes foram se rendendo a animadores e entusiastas do mundo ocidental. Hoje, podemos encontrar animadores de todo o mundo trabalhando em séries como "My Hero Academia" e "One Piece". Mas o espaço conquistado por Abel Góngora é incrível, além de ser fruto de muito trabalho.

O animador de 41 anos nasceu na Espanha e começou a trabalhar com animes desde o começo do estúdio Science Saru, responsável por "Dan Da Dan". Primeiramente, ele trabalhou em estúdios europeus, como o francês Ankama. Quando este criou uma filial no Japão, Góngora se mudou para Tóquio e teve a chance de conhecer o diretor Masaaki Yuasa (de "Devilman Crybaby"). E foi assim sua introdução ao mundo dos animes.

Abel trabalhou em animes como "Ping Pong The Animation" e "Garo: Vanishing Line", e foi responsável pela abertura de "Keep Your Hands off Eizouken!". Seu primeiro trabalho no Science Saru como diretor foi em "Scott Pillgrim - A Série", da Netflix, e, agora, acabou entrando na segunda temporada de "Dan Da Dan".

Em entrevista exibida, após o longa "Dan Da Dan: Evil Eye", o diretor Fuuga comentou como é empolgante essa troca cultural e que Abel apresentou ideias que ele nunca havia pensado e ainda solucionou um problema de colorização na hora de conceber a luta contra o inimigo do longa. Que essa mistura de culturas traga animes ainda mais interessantes no futuro.