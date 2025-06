Fitness e influencer: Quem é a suposta affair de Lamine Yamal, do Barcelona

Fati Vázquez, 30, está no centro de uma polêmica após boatos de que estaria vivendo um affair com o jogador Lamine Yamal, craque do Barcelona, de 17 anos. A informação foi desmentida pelo jornalista e influenciador Javi De Hoyos.

Ela disse que chegou a ser ameaçada de morte nas redes sociais. "O que os outros projetam diz mais sobre eles do que sobre mim. Eu escolho viver com propósito, continuar crescendo e me cercar de luz."

Quem é Fati Vázquez

Influenciadora acumula mais de 400 mil seguidores no Instagram. Ela usa o perfil para compartilhar registros de viagens, treinos e momentos de intimidade. A modelo também dá dicas de receitas fitness.