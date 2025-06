Emoção toma conta de 'Dona de Mim' com revelação de Leo a Filipa

No capítulo desta terça-feira (17) em "Dona de Mim" (Globo), Leo vai com Sofia para o hospital. Vanderson revela a Jaques que Tânia esteve com Ricardo.

Samuel fica encantado com o portfólio de Leo e suas ideias para a coleção de Filipa.

Abel sente falta de Filipa. Dara pensa em assinar o contrato com Donzy, e Jussara se preocupa. Filipa se emociona ao ver o portfólio de Leo. Sofia diz a Filipa que Abel sente sua falta.