Gracyanne Barbosa é batizada em culto liderado por Pablo Marçal

Gracyanne Barbosa, 41, se batizou na igreja evangélica em um culto liderado pelo ex-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no perfil do empresário, a influenciadora explica a motivação para buscar o batismo. "É o batizado do arrependimento", afirmou ela ao ser questionada por Marçal.

O batismo ocorreu na manhã de hoje, em um culto liderado pelo ex-candidato. Além de Gracyanne, outras pessoas também se reuniram no local para o mesmo propósito.