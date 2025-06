Cássia Kis guardou o maior segredo de 'Vale Tudo' por três meses em 1988

Primeiro que Dennis Carvalho chegou pra mim assim, uns três meses antes: 'Cássia, vou te dizer uma coisa. A Odete Roitman vai morrer e a Leila é quem vai matar. Mas você não pode contar pra ninguém, ok? Você guarda esse segredo?' Cássia Kis, à CBN, em 2018

Apesar da confidência, o tempo passou e até ela começou a duvidar da informação. "Eu tanto guardei segredo que passaram-se dois, três meses eu falei assim: 'Mas será que é a Leila mesmo que matou?'", relembrou a atriz.

Na época, a emissora divulgava que nem mesmo os atores sabiam quem era o assassino até a gravação do último capítulo. Cássia também relatou como foi o dia da gravação da cena decisiva.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

No dia, a gente foi gravar dentro do estúdio com o elenco inteiro, pra gravar uma cena longa ao final do dia, que ia ao ar às oito horas da noite. Cássia Kis, à CBN

O diretor Dennis Carvalho confirmou o sigilo extremo durante a produção. "Era um esquema de guerra. Só eu, o Gilberto e o Daniel que sabíamos, só, mais ninguém", declarou ele em entrevista ao Memória Globo.