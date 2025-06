Ariana Grande posta foto antiga e homenageia avó morta aos 99: 'Devastados'

Ariana Grande, 31, lamentou nas redes sociais a morte de sua avó, Marjorie Grande, 99.

O que aconteceu

A cantora publicou em suas redes sociais uma foto antiga do casamento de Marjorie. "Para sempre", escreveu Ariana, na legenda da publicação no Instagram. Na imagem, a recém-falecida aparece vestida de noiva, dançando com o marido.

Nos comentários do post, vários internautas prestaram suas condolências à artista pop. "Meus sentimentos. Ela estará sempre perto de você", escreveu um seguidor. "Mandando muito amor para você", declarou outro. "Lamento muito a sua perda", manifestou-se um terceiro.