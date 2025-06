Alexandre Borges diz que tesão segue firme, mas sexo 'virou tântrico'

Alexandre Borges, 59, disse que continua com "o tesão firme", mas que aprendeu a ressignificar o sexo e tornou a intimidade em uma experiência "mais tântrica".

O que aconteceu

Borges destacou que a redução da testosterona é normal com a velhice, mas que ele continua com a libido em alta. "O homem passa pela andropausa, que mexe muito com os hormônios, a testosterona cai com a idade, mas o tesão continua firme, mas o sexo ficou mais tântrico", declarou durante participação no programa Surubaum.

Solteiro desde o fim do casamento com Júlia Lemmertz em 2015, o ator disse querer se apaixonar de novo. "Estou em uma fase que estou querendo me apaixonar, querendo ter um casamento. Acho que ainda dá tempo".