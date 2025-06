De 'patinho feio' a galã de novelas: conheça a trajetória de Thomás Aquino

Ganhou visibilidade nacional ao participar de "Bacurau" (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A produção, vencedora do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, denuncia a violência social, o colonialismo, o racismo, a desigualdade e a desumanização, especialmente no contexto do sertão nordestino.

Além de "Vale Tudo" e "Guerreiros do Sol", ele lançou recentemente o audiolivro "O Misterioso Caso de Styles", de Agatha Christie, a segunda temporada da série "DNA do Crime", na Netflix, e a inédita "Vidas Bandidas", na Disney. Em breve, dois novos filmes chegam aos cinemas: "Paterno", de Marcelo Lordello, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado no último Festival de Cannes.

Meu trabalho está sendo visto e reconhecido, meus esforços durante esse tempo todo de estudo, foco e determinação estão sendo [valorizados]. Estou sendo presenteado... Outros trabalhos virão. Já tem coisa para lançar em 2026, que eu não posso falar ainda.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Apesar do momento positivo na carreira, Aquino diz que nas redes sociais sempre há críticas. "Tem críticas tanto positivas como negativas, e tudo bem. A liberdade de expressão é democrática, mas a gente tem que pensar que existe uma ética social. O quanto um elogio ou uma crítica negativa pode machucar pessoas? Tem que haver ponderação e consciência também."

O ator conta que já foi chamado de "patinho feio" no passado e, por isso, hoje revê o conceito de galã. "Nunca tinha visto um rosto igual ao meu associado ao termo, era sempre um padrão de olhos azuis... Não é que são pessoas feias, mas também há outras pessoas bonitas. Me sinto muito honrado de ter ganhado esse título de galã, mas faço uma reflexão: o que é ser galã? Talvez seja esse charme do personagem em cena, não sei. Mas vamos refletir sobre isso."