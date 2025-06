Zilu diz querer se acertar com Zezé: 'Um não olha na cara do outro'

Zilu Camargo, 66, contou querer se acertar com o ex-marido, Zezé Di Camargo.

O que aconteceu

Ao podcast 3 e 30, Zilu escolheu o ex-marido ao ser questionada com quem gostaria de sentar para conversar por três minutos. "Com meu ex-marido. A gente não se fala hoje. Foram 32 anos de casamento. Fomos muito amigos um do outro. Tivemos muita cumplicidade. E é muito triste hoje. Torço muito por ele. Quero de verdade que ele seja feliz, e ele está sendo feliz."