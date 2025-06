Valentina Bandeira diz que pai tinha medo de ser rejeitado por ser gay

Valentina Bandeira, 31, revelou que seu pai, o bailarino e diretor Ricardo Bandeira, tinha medo de ela rejeitá-lo pelo fato de ele ser gay.

O que aconteceu

Bandeira disse ter compreendido que seu pai é gay quando tinha 12 anos. "Naquela época não existia isso de ser filha de um pai gay, mas, hoje em dia, os gays têm filhos, tem um monte de pai gay... E eu tive uma formação super privilegiada com isso escancarado desde que eu nasci, por isso não foi uma questão para mim", declarou durante participação no videocast Pé no Sofá Pod.

A atriz ressaltou que seu pai a educou para respeitar a diversidade. "Meu pai me educou muito bem, ele me fez fortalecida para lidar com isso. Ele foi esperto e eu o admiro porque acho que ele estava cheio de medo de eu rejeitá-lo de alguma forma, de isso ser uma coisa estranha entre nós, mas ele construiu de um jeito que meu amor por ele era maior do que qualquer outra coisa. Então quando esse amor já era imenso, ele me contar que é gay não mudou nada, ele me ensinou desde sempre que ser gay é extremamente normal".