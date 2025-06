Invejosa, Odete destrói sonho da irmã com plano cruel em 'Vale Tudo'

Ao final do capítulo, Odete se incomoda com o sucesso de Celina. A partir daí, a vilã planeja um golpe contra a própria irmã, fazendo com que ela não vá viaje com o namorado.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.