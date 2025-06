Ronaldo se despede em cena emocionante na reta final de 'Garota do Momento'

Em cenas previstas para os capítulos finais de "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo (João Vitor Silva) se muda para os Estados Unidos.

O que vai acontecer

Após confessar que roubou o colar para incriminar Beatriz (Duda Santos), Bia (Maisa) não poderá mais sair do país. Acontece que a jovem estava com passagens compradas para se mudar com Ronaldo para o exterior.