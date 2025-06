Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 17 a 28/6

Beatriz diz a Bia que não será possível haver uma relação de irmandade entre as duas. Bia se despede de Ronaldo. Juliano e Maristela sofrem retaliações dos populares. Zélia afirma a Clarice que assumirá a presidência da Perfumaria Carioca. Clarice conversa com Beatriz sobre Bia. Teresa, Eugênia e Alfredo organizam o casamento de Jacira e Sérgio. Beto sugere fazer um mutirão para reerguer a boate de Lígia. Todos se despedem de Ronaldo. Bia pede perdão a Beto. Juliano jura vingança contra Beatriz.

Quarta-feira, 18 de junho

Beto e Beatriz dão início à produção de seu filme. Maristela se preocupa ao ver Juliano com uma arma. Clarice faz um acordo com Zélia. Marlene e Glorinha comemoram a vitória contra a Perfumaria. Alfredo contrata Carlito. Guto, Eugênia e Ana Maria comemoram que passaram no vestibular. Juliano anuncia a Maristela que o banco bloqueou as finanças dos dois. Bia diz a Juliano que precisa se manter afastada de suas más influências. Juliano aponta sua arma para Beatriz.

Quinta-feira, 19 de junho

Beatriz tem uma crise de asma. Bia leva Beatriz para o hospital e alerta Clarice e Beto. Clarice enfrenta Juliano. Maristela se surpreende com o descontrole de Juliano por conta de Beatriz. Maristela e Juliano são comunicados que Branca Rangel é a nova sócia da Perfumaria Carioca. Sérgio pensa em se mudar para São Paulo com Jacira. Alfredo aceita contratar Topete como assistente de produção. Raimundo confessa a Beto que usou os filhos para atingir Lígia. Amália anuncia que o julgamento de Clarice pelo assassinato de Valéria foi marcado.

Sexta-feira, 20 de junho