Poliana Rocha faz desafio de emagrecimento com funcionárias: 'Preocupada'

Poliana Rocha, 48, lançou um desafio de emagrecimento com suas funcionárias.

O que aconteceu

Esposa de Leonardo avisou que estava preocupada com a saúde das funcionárias. "Estou aqui com essas duas e, hoje, nós lançamos um desafio. O que acontece? As duas estavam tomando Coca-Cola no café da manhã e fiquei muito preocupada com a saúde das duas", destacou hoje nos stories do Instagram.

Poliana garantiu que dará um presente para quem emagrecer mais. "Pesamos e vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa. Tudo que eu comer elas vão comer. Quando for sábado, nós vamos pesar para saber quem perdeu mais quilinho. Quem perder mais, vai ganhar uma surpresinha da patroa."