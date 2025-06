Playplus cai em briga de Carol e Dhomini e gera suspeita de manipulação

Um dos momentos mais polémicos do Power Couple na última semana foi uma briga entre Dhomini e Carol, que acabou não sendo mostrada na íntegra pois o Playplus, serviço de streaming da Record, saiu do ar. Chico Barney e Bárbara Saryne falam sobre o assunto durante o Central Splash.

Segundo Bárbara, tanto ela como outros espectadores do reality sofreram com a instabilidade do aplicativo. O site também não funcionava no computador, e ela testou em mais de um aparelho de celular.