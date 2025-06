Oruam nega ser membro do Comando Vermelho: 'Querem acabar com nossa imagem'

Ele destacou que de tanto lhe associarem à criminalidade, "todo mundo acredita que isso seja verdade". "Ou seja, uma mentira que virou verdade na mente de um ignorante. 'Se você falar com o Oruam, você tem ligação com o Comando Vermelho'. Querem acabar com a nossa imagem".

Vou te explicar como funciona as mídias sociais, elas soltam uma mentira que acaba virando verdade pra quem não entende do assunto e as pessoas realmente começam acreditar naquilo, de tanto as pessoas me associarem a facçoes criminosas hoje em dia todo mundo acredita que isso? https://t.co/9gqy0pk1Gg -- 22 (@mauro_davi6) June 15, 2025

Oruam é constantemente associado ao CV por ser filho de Marcinho VP, líder da facção, que está preso desde 1996. Recentemente, o cantor virou alvo de um projeto de lei apelidado de "lei anti-Oruam", de autoria de vereadores de São Paulo, que pretende proibir o Executivo municipal de contratar shows de artistas que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.

Rapper nunca conviveu com o pai, mas já declarou publicamente sua admiração por ele. No Lollapalooza 2024, subiu ao palco usando uma camisa com a imagem do traficante e pediu sua liberdade. Além disso, ele tatuou o rosto do pai no peito e também o de Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, na barriga.

Atualmente, Oruam é um dos principais nomes do trap nacional. Ele acumula mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e suas músicas são relacionadas ao cotidiano de guetos e comunidades.