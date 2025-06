'Vale Tudo' mais cedo: o que muda nos horários da Globo hoje com o Mundial

A Copa do Mundo de Clubes volta à tela da Globo hoje. A estreia do Flamengo na competição será exibida a partir de 22h (de Brasília).

O que aconteceu

Rubro-Negro terá pela frente o Espérance, da Tunísia. O jogo é válido pelo Grupo D e será realizado no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Globo vai transmitir ao menos 25 partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A emissora iniciou as exibições do torneio ontem, com três jogos.