Por que neta de Walt Disney quer barrar 'robô' do avô em parques da empresa

Também ao LA Times, Joanna Miller revelou o que acredita ter sido um dos maiores erros da família. Segundo ela, a falha foi ter vendido, em 1981, os direitos sobre o nome, a imagem e o retrato de Walt Disney para a própria companhia fundada por ele. O acordo foi fechado por US$ 46,2 milhões em ações.

Com essa transação, os herdeiros passaram a ter pouquíssima influência sobre o uso da imagem do patriarca. Atualmente, os descendentes integram o conselho do Walt Disney Family Museum, atuando em conjunto com a Walt Disney Imagineering (WDI), o braço criativo responsável pelas atrações imersivas dos parques temáticos.

Fora isso, também criticou a atual gestão da Disney, afirmando que o foco não é mais o mesmo. "São pessoas diferentes. Ele é um empresário, o vovô era um artista", comparou ela, que fundou o Museu da Família Walt Disney, em São Francisco, em homenagem ao empresário.

Walt Disney com os herdeiros na década de 1950 Imagem: Gene Lester/Getty Images

O que diz a Disney?

Disney defende projeto e diz que objetivo é inspirar o público. Em nota oficial no site da The Walt Disney Company, Tom Fitzgerald, executivo sênior da Walt Disney Imagineering, defendeu a proposta do espetáculo, que permanece em desenvolvimento.