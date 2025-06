Namorada de Liam Payne homenageia cantor: 'Estado constante de saudade'

Kate Cassidy, que tinha um relacionamento com Liam Payne, fez uma homenagem ao cantor, que morreu em outubro de 2024 após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

O que aconteceu

Kate postou uma série de fotos com o cantor, além de um print com mensagens dele se declarando. "Hoje, há oito meses, perdi meu melhor amigo e alguém com quem eu pensava ter muito mais tempo e vida para compartilhar. Liam era o tipo de pessoa de quem você sentia falta assim que saía de casa."

Ela continuou. "Mesmo saindo de casa por algumas horas, eu me pegava correndo para ficar com ele novamente, de tanta emoção."