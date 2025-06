MC Mirella diz que família não aceita sua vida +18: 'Não prejudico ninguém'

A famosa também negou que seja desrespeitada pela venda de vídeos eróticos. "Rotulam muito, mas onde vou as pessoas me respeitam, não me destratam. É um trabalho e eu não prejudico ninguém".

Mirella é um dos principais fenômenos das plataformas adultas no Brasil. Embora prefira não revelar valores, ela figura entre as líderes de audiência em sites como Privacy, e já teve até vídeo íntimo ao lado do marido Dynho Alves vazado na internet.

Relação aberta?

Na entrevista, a funkeira contou que não mantém mais um relacionamento de "possessividade" com Dynho. Mirella explicou os termos de seu casamento após ser filmada aos beijos no Rancho do Maia.

Ela afirmou que o marido já estava ciente que ela aproveitaria a festa organizada por Carlinhos Maia. "Antes de sair pro Rancho, já tinha falado com ele. Só que o Dynho cai na pilha das pessoas na internet, mas em mim ele confia, a gente conversa, troca uma ideia".

Cantora também destacou que aprendeu a se priorizar. "O nosso relacionamento hoje em dia é na base da sinceridade. Antes era uma possessividade, uma coisa 'você é meu, não vai conversar com ninguém, não vai chegar perto de ninguém'. Hoje em dia não. E, de verdade, deixo ele viver, livre, se acontecer alguma situação, se ele dê liberdade, se ele for, leve... E eu vivo hoje assim, foi o melhor para mim, meu relacionamento. Hoje a prioridade sou eu".