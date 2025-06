Retiro dos Artistas abre bistrô com Marcos Oliveira de 'garoto-propaganda'

Marcos Oliveira, 69, o Beiçola de "A Grande Família", deu uma de garoto-propaganda nas redes sociais ao divulgar o Bistrô do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O ator, que mora há dois meses no local, apareceu nas redes sociais do Retiro divulgando o estabelecimento. "Oi, gente. Estamos aqui no Bistrô do Retiro dos Artistas, e quero convidar vocês todos para tomar um café, tomar um chopp, comer uma refeição maravilhosa."

Marcos completou: "Aí você vai encontrar pessoas ilustres, artistas renomados."