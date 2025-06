Mais que livros: Bienal do Rio virou parque de diversões temático e lotado

Movimento de visitantes durante o terceiro dia da Bienal do Livro, na zona oeste do Rio de Janeiro Imagem: TércioTeixeira/Folhapress

Destaques

Entre os destaques do primeiro final de semana da Bienal, que teve um dia esgotado pela primeira vez na história do eventos, estiveram encontros com grandes nomes nacionais e internacionais. Chimamanda Ngozi Adichie participou de uma conversa ao lado da atriz Taís Araujo, em uma das mesas mais aguardadas do festival. Outro momento marcante foi o encontro "Páginas no palco - À flor da pele", com leituras e reflexões em torno da obra de Lázaro Ramos, acompanhado por Edvana Carvalho, Gabz e Bussaka Kabengele.

O estande do TikTok também se tornou ponto de interesse. O bate-papo "Mil formas de falar sério com os jovens" reuniu Heloísa Perissé, Thalita Rebouças e as criadoras de conteúdo Pétala e Isa, do projeto Afrofuturas, para discutir diferentes maneiras de dialogar com o público jovem por meio dos livros.

Entre as atrações internacionais, outro nome que marcou presença foi o de Alexene Farol Follmuth, autora de romance para jovens adultos como "A mecânica do amor" e "Noite de cavaleiros" (Globo Livros). "Estou amando conhecer meus leitores brasileiros. Fico dizendo para todo mundo que eles são tão fofos e se vestem tão bem... Eu sei que isso não é o mais importante, mas com certeza é um fator. Tem sido maravilhoso ver o quanto as pessoas estão animadas, quantas realmente praticaram o inglês — e o inglês de vocês é muito melhor do que eu jamais conseguiria falar em português. Estou muito feliz", disse autora, conhecida pelo pseudônimo Olivie Blake a Splash.