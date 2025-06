Ex-estrela de reality show é presa por tráfico internacional de drogas

Magdalena Sadlo participou reality Love Island, na Polônia, e foi condenada a 14 anos de prisão por tráfico de drogas, como cocaína, maconha e cetamina, na Europa e no Oriente Médio.

O que aconteceu

Modelo estava envolvida em uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Ela confessou que atuou como diretora financeira do grupo, conforme o jornal O Globo.

Ex-participante do reality show foi presa em fevereiro no aeroporto de Heathrow, em Londres. Ela havia chegado de um voo de Dubai e carregava consigo artigos luxuosos, comprados com dinheiro ilegal. A prisão ocorreu durante a Operação Matrix, uma das maiores investigações de tráfico no Reino Unido.