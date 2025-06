Loja do grupo BTS chega a shopping de São Paulo com preços exorbitantes

Chegou ao Shopping Cidade São Paulo, na avenida Paulista, a primeira loja temporária de BTS no Brasil, a "BTS POP-UP: SPACE OF BTS". Ela abriu as portas no dia do aniversário do grupo, 13 de junho, e funcionará até o dia 10 de agosto. A ação é para comemorar os 12 anos de vida do gigante do K-pop.

Com dezenas de ajudantes, ir à loja não é tão simples assim: não basta chegar e entrar. É preciso se inscrever em um espaço que fica no térreo, e depois esperar um aviso que será enviado por mensagem para o seu celular. São 15 minutos de tolerância entre aviso e apresentação no quarto andar do shopping, onde a loja está localizada.

O tempo de espera varia e diminui bastante para quem tem atendimento preferencial (gestantes, PCDs, idosos, etc), mas ainda assim é importante ter em mente que, ao menos nesse período inicial, não é rápido e nem simples como ir a uma loja comum. Uma vez dentro da loja, os fãs podem ficar até uma hora lá dentro e precisam acessar um QR code para completar as compras.