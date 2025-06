Justin Bieber expõe briga e fala em traumas: 'Minha raiva é resposta à dor'

O artista pareceu romper a relação após ser acusado de atacar a pessoa que até então era seu amigo. "Essa amizade está oficialmente acabada. Eu nunca vou aceitar um homem chamando a minha raiva de 'ataque'. Eu curti o nosso breve relacionamento", rebateu.

Eu não estava brincando quando eu disse que não precisava de você como um amigo. Eu tenho bons amigos que vão respeitar esses limites. Justin Bieber

Justin ainda fez uma série de críticas nas mensagens antes de bloquear o ex-amigo. "Eu achava que você era um covarde. Foi por isso que eu mantive minha distância, mas estava querendo te dar o benefício da dúvida. Isso confirma que você era o covarde que eu sempre pensei que você fosse", afirmou.

Após expor a discussão, Bieber fez um novo desabafo sobre sua situação mental. "As pessoas ficam me dizendo para eu me curar. Vocês não acham que se eu pudesse me consertar eu já não teria feito isso?", escreveu ele na manhã de hoje.

O artista lamentou a reação das pessoas que pedem que ele busque alguma ajuda. "Eu sei que estou quebrado. Eu sei que eu tenho problemas de raiva. Eu tentei trabalhar a minha vida inteira para ser como as pessoas que me diziam que eu precisava consertado como eles", afirmou.

Justin Bieber encerrou o desabafo falando sobre sua fé. "Jesus é a única pessoa que me faz querer fazer da minha vida algo sobre os outros. Porque, honestamente, estou exausto de pensar sobre mim mesmo ultimamente, vocês não estão?", concluiu.