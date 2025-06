Defesa de Sean Diddy Combs acusa viés racial após exclusão de jurado negro

No entanto, em conversa informal com um servidor do tribunal na semana passada, ele mencionou ter se mudado recentemente para Nova Jersey, para viver com a namorada. O Ministério Público classificou a divergência como uma "falta de franqueza" preocupante. As informações são do The New York Times.

Ao ser questionado em audiência privada no gabinete do juiz Arun Subramanian, o Jurado nº 6 aprofundou as inconsistências, segundo o magistrado. Subramanian afirmou que as explicações do jurado sugeriam que ele estaria "maquiando respostas" para integrar o júri inicialmente — e para permanecer mesmo após a contestação de sua qualificação.

"Nada que o jurado diga agora colocará o gênio de volta na garrafa", declarou o juiz.

Combs, que enfrenta acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão, está na sexta semana de julgamento no Tribunal Distrital Federal do sul de Manhattan. O artista, que se declarou inocente, alega que as acusações derivam de relações consensuais com parceiras de longa data.

Na semana passada, após a manifestação dos promotores, um dos advogados de Combs acusou o governo de promover um "esforço velado para excluir um jurado negro". O júri atual é racialmente diverso, mas a defesa destacou que o Jurado nº 6 era um dos dois homens negros no grupo.

O juiz Subramanian rejeitou prontamente a alegação, afirmando não haver nenhum indício de parcialidade por parte da acusação. "Para deixar absolutamente claro, desde o início deste processo até agora, não há evidência ou sugestão de conduta tendenciosa pelo governo", enfatizou o magistrado.