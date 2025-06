'Sou realizada': por que 'garota mídia' do Clodovil trocou TV pela docência

Ao longo da faculdade, a paixão pelo vídeo cresceu, o que a levou a começar a carreira na TV na Rede Gospel. Segundo Joana, tudo aconteceu muito rápido. Ainda estagiária, ela foi chamada pela editora-chefe e convidada para substituir um repórter recém-demitida. Uma oportunidade que abriu as portas da RedeTV!, onde trabalhou no TV Fama e no extinto Repórter Cidadão.

Joana Matushita grava reportagem para RedeTV! Imagem: Arquivo Pessoal

A gente tem que ser meio carudo para fazer reportagem com famosos, tem que ser cara de pau mesmo, e eu ficava desconfortável. Mas o Repórter Cidadão, do Marcelo Rezende, foi o período mais difícil como repórter. Cobri Suzane von Richthofen, Jorge Farah e casos de grande repercussão policial. O Marcelo cobrava diretamente de nós e queria entrevista com a viúva, por exemplo. Falei: 'não, isso não serve para mim'. Voltava chorando para casa.

Foi assim que Joana Matushita chegou a A Casa É Sua, em 2002, onde começou sua parceria com Clodovil (1937-2009). "O Clodovil gostou do meu trabalho, começou a render e dava audiência a nossa interação. Ele costumava dizer que eu era a filha japonesa dele. Ele gostava de mim e tinha afeição pela minha pessoa, para a minha sorte. Fui feliz trabalhando com ele."

A Casa É Sua: Clodovil Hernandes brinca com cabelo de Joana Matushita Imagem: Reprodução/RedeTV