Isis Valverde posa de biquíni na Itália e ganha elogios: 'Radiante'

Isis Valverde, 38, posa de biquíni em lua de mel pela Itália.

O que aconteceu

Atriz postou vários momentos no mar em sua viagem pela Itália. Ela fez a publicação ontem no Instagram.

Artista posou com biquínis diferentes e aproveitou a lua de mel com Marcus Buaiz. Ela ainda citou um poema do francês Arthur Rimbaud na legenda: "Ela foi encontrada! Quem? A eternidade. É o mar misturado. Ao sol".