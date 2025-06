Guilherme Fontes é picado por cobra e precisa de atendimento médico

Guilherme Fontes contou que foi picado por uma jararaca, enquanto estava em casa, e precisou de atendimento médico.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o ator disse que foi surpreendido pela cobra em casa, localizada no alto do bairro da Gávea, Zona Sul do Rio. "Fui picado por uma jararaca. Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava. O que fazer nessa hora? Apertar o local ou amarrar uma tala igual como nos vemos não filmes? Deixar fluir o sangue e correr para o hospital. E levar a cobra! Morta ou viva você tem que levar a cobra pra saberem como tratar", escreveu o ator, na legenda do vídeo

O artista mostrou como está seu dedo indicador, com duas bolhas, onde foi picado. Ele tranquilizou seus fãs, afirmando que está bem. "Se demorar mais de 72 horas, o quadro pode se agravar para o quadro sistêmico de dor e infecção. São poucos os centros que tratam disso. Somente os hospitais públicos atendem este tipo de problema. Estou bem. Medicado e com a mão pra cima", completou.