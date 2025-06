Thiago Rodrigues vira produtor de vinho: 'Carreira de ator é insegura'

Thiago Rodrigues, 44, deu um tempo das novelas para se dedicar à carreira de produtor de vinho.

O ator e sua esposa, a empresária gaúcha Mariana Zaffari, são sócios na produção da marca Vinhas do Príncipe. "Há bastante tempo que venho buscando mais conhecimento no mundo do vinho. Isso me levou a conhecer e me relacionar com muitas pessoas desse universo. São produtores, enólogos, sommeliers, lá em Portugal. Me envolvi demais com isso", detalhou ao Gshow.

Thiago também é dono há sete anos de um bar especializado no gênero, Jobim, localizado em Portugal, onde já morou. "[Eu e Mariana] vivemos um tempo em Portugal, aonde ainda costumamos ir muito. Hoje nem consigo viajar tanto para lá. Atualmente produzo o vinho em Portugal e o distribuo no Brasil. E o bar, meus sócios tocam o negócio. Tenho contato diário com o pessoal da vinícola."