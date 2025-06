Esperma de salmão? Entenda procedimento que virou queridinho das famosas

Tratamentos estéticos com esperma de salmão já chamaram atenção de famosas no Brasil e no exterior. Entre as adeptas ao procedimento estão Virginia Fonseca, Juliana Paes, Tata Werneck, Kim Kardashian e Jennifer Aniston.

Prós e contras: o que é o procedimento?

A substância PDRN (Polideoxirribonucleotídeos) tem sido utilizada em tratamentos estéticos para melhorar a pele. O PDRN é extraído do DNA do esperma do salmão e pode ter propriedades que rejuvenescem, oxigenam e regeneram a pele.

Nada tem a ver com passar peixe no rosto como alguns podem imaginar. "O PDRN é um ativo biológico, onde o DNA é extraído do sêmen do salmão que, depois, passa por um processo de purificação e o produto final é então usado nas formulações", afirma a biomédica esteta Viviane Rodrigues, responsável técnica pela Face Doctor.