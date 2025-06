Nat e Eike recebem Esferas do Poder no 7º Quebra-Power do Power Couple

Nat e Eike ganharam as Esferas do Poder do sétimo Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record). A dinâmica será exibida na edição de hoje.

O que aconteceu

Na dinâmica da semana, os participantes tinham de escolher quem era a dupla que deveria "catar coquinho". "É literalmente catar coquinho. O casal pega um coco, joga no chão e dizem quem eles querem que vá catar coquinho. O casal apontado cata enquanto escuta a justificativa."