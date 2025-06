'Echo Valley': saiba qual cena fez Sydney Sweeney se sentir mal em filme

Cenas difíceis para Sydney

Em entrevista ao The Tonight Show com Jimmy Fallon, Sweeney revelou que algumas cenas a fizeram mal. Segundo a atriz, os embates com Julianne Moore foram "muito difíceis" de ser filmado por envolver grande carga dramática e muitas emoções.

Julianne Moore é o ser humano mais incrível que eu já conheci. Ela é não gentil e divertida (...) Eu me senti muito mal [com as cenas de briga]

Sydney Sweeney sobre cenas em "Echo Valley"

Julianne Moore e Sydney Sweeney vivem mãe e filha no filme 'Echo Valley', da Apple TV+ Imagem: Reprodução

De acordo com Sweeney, entrar e sair de um personagem tão rapidamente pode ser complicado. Porém, no caso do filme, é necessário que esses limites sejam testados.