Deborah Secco, 45, mostrou sua barriga "tanquinho" nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz posou de biquíni enquanto tomava sol e descansava. A publicação foi feita ontem em seus stories do Instagram.

Artista apostou em um biquíni marrom com alça duplicada no top e na calcinha. Além de mostrar a peça em detalhes, Deborah Secco também chamou a atenção com o abdômen trincado.